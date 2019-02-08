「我們都挺辣台妹！」蔡英文義民廟發福袋 連任呼聲不斷

2019-02-08 16:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大年初四，總統蔡英文今天到新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟參拜後，逐一分送福袋給民眾，同時道賀「新年快樂」，熱情的支持者現場手持「我們都挺辣台妹」、「小英總統，台灣人的志氣」等看板，「小英加油」、「總統連任」呼聲不斷。

蔡英文今天下午2點左右抵達新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟，廟前廣場早已湧入民眾，不分男女老少、扶老攜幼守候，更有熱情支持者手持「辣台妹加油」、「守護台灣，唯有小英總統」、「全力相挺小英總統」、「小英掛保證，鬥陣愛歹丸」等看板，蔡英文一下車，歡呼聲此起彼落。

蔡英文由新竹縣長楊文科、前新竹縣長林光華、義民廟董事長徐德馨、立委蔣絜安、民進黨發言人鄭朝方和內政部長徐國勇等人陪同，進入義民廟焚香祈福；參拜後，在廟前廣場發福袋。

義民廟廣場等著領福袋的民眾大排長龍，蔡英文神情愉悅，逐一向鄉親道賀「新年快樂」，同時分送福袋，遇到長輩或小孩，還彎下腰親切地問候。許多人全家總動員，陪同長輩、帶小孩一同領取；更有不少鄉親站在管制線外圍，手持相機捕捉鏡頭。

福袋發送結束後，夾道歡送蔡英文的民眾爭相上前握手、拍照，整個熱絡氣氛直到總統上車，「小英加油」、「總統連任」等呼聲持續到最後，展現小英總統的高人氣。

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