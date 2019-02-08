西螺福興宮抽國運籤 媽祖苦口婆心「以和為貴」

2019-02-08 07:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺福興宮依例在大年初四子時抽國運籤，福興宮董事長楊文鐘暨全體董監事循古禮迎神、虔誠向媽祖焚香禮拜後，經過擲筊20次，抽出第40籤庚午籤，今年國運籤為中上籤，代表對士農工商而言年豬年是個好年，在天時地利人和下，凡事都可心想事成，但必須要以和為貴，否則會錯過時機。

庚午籤內容為「平生富貴成祿位．君家門戶定光輝．此中必定無損失．夫妻百歲喜相隨」。乍看之下是上上籤，但裡頭卻是暗藏玄機，楊文鐘表示，此籤只是中上籤，重點在最後的以和為貴，要大團結，特別是政黨或政治上，不應再惡鬥，才不會把好好一盤局下到輸。

民俗專家李寶全解籤詩時表示，這首籤詩一開始就上上籤，富貴已經命定，必可求得，但最後一句夫妻百歲喜相隨，卻是暗藏玄機，重點就在「喜」字，如夫妻不和，如何有喜？所以重點在以和為貴，不要堅持已見，才能讓美好的婚姻長長久久。

李寶全表示，通常抽到這支籤的民眾，多數都是好事已近，但因有一點爭議，雙方各持已見，不能各退一步，才導致事情無法圓滿，如果放到國家大事上推敲，代表國運並不差，但人有紛爭，放在政黨內就是內鬥，在政治上就是對立杯葛，凡事反對，媽祖苦口婆心勸戒國人，要放下成見，不要只會唱反調，要一起為國家努力打拚，就會有好成果，不然就算萬事具備，也只是空轉，得另等時機，才能成事。

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