吳敦義財神廟贈福袋 一發359個有玄機

2019-02-07 20:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨主席吳敦義，大年初三上午回到南投縣草屯家鄉發放新年福袋，其中在財神廟敦和宮，一共發了359個，特殊數字引人好奇，對此，廟方主委林宜裕表示，係因該廟財神爺分靈來台將邁入第359個年頭，吳敦義才會以這個數字，發放福袋給前來參拜的信眾。

林宜裕指出，吳敦義與該廟的淵源很深，早在吳擔任行政院長之前，吳每年都來參拜祈福，不是初一來，就是初三來，像是去年也有到廟裡發放福袋，上回是發放358個，今年因該廟將邁入第359個年頭，吳才會發放359個福袋。

林也說，以往吳敦義發放福袋之後，都會留下來用中餐，與廟方、民眾互動，今年則因彰化還有一場立委補選，才會在上午發完福袋後，又趕往彰化造勢。

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