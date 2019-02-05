還是台灣好！台商狂讚中國 卻狼狽逃回來...

2019-02-05 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節期間，不少在外打拚的台灣人，也返家過年團聚。桃園市議員王浩宇今在臉書分享一名在中國工作的友人，對方每次春節返鄉總當眾人面稱讚上海進步、數落台灣，「但今年過年，他沒有要回去中國了。」

王浩宇在文中表示，該名台商先前過年回來愛講「上海多麼進步、台灣多麼落後」，並指對方抱怨回台不習慣、鼓勵他們去中國賺錢，「說自己在中國的生意多麼成功，跟當地官員的關係多好多好」。

王浩宇在文中指出，不過，「今年過年，他沒有要回去中國了」，並解釋友人經營的汽車零件廠，因中美貿易戰、中國內需緊縮與出口衰退，「過去半年幾乎是訂單歸零」，還稱對方的教會因中國政策關閉，「連聚會的自由都沒有了」。

王浩宇在文中提到，友人在幾乎無路可走下，「幾乎是逃回台灣」，並宣稱其廠房、存款似被中國當地主管投資的官員合夥人侵吞。王也在文中提及，中國不少建設新、效率快，但「建築在獨裁政府的違法迫遷、迫害人權下」，加上「貪腐嚴重」，部分建設若遇天災出狀況，政府選擇封鎖消息。

王浩宇在文中引述，友人這次回來，感慨在中國時常得戴口罩上班、沒有一天進城不塞車、怕得罪官員被找碴，生活過得「提心吊膽」、「緊張兮兮」。「而台灣終究是自己的家，就算落後點、就算窮了點，至少空氣是自由的，『看久了，還是台灣好』。」

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