蔡總統拜早年許「新年三願」 首度秀廣東話、潮州話

2019-02-03 18:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕迎接農曆新年到來，總統蔡英文於今天小年夜在個社群網站分享影片，以國台客語，及廣東話、潮州話道賀「新年快樂」，向台灣人民和全世界華人朋友拜早年。蔡總統說，台灣既保有傳統文化，也擁有自由與民主，這是一種幸福，希望所有的華人世界，都有這一份幸福。

蔡總統說，農曆新年期間，大家闔家團圓的時候，在台灣還有很多人在崗位上努力。包括國軍、警消、海陸空運輸的駕駛、機場工作的同仁，甚至比平常還要忙碌。她要代表全體國人，謝謝這些堅守崗位的朋友，因為有他們，大家才能享受方便安全的年假，大家辛苦了。

蔡總統並以國台客語「新年快樂」向國人道賀，還首度以廣東話、潮州話「新年快樂」問候全世界華人朋友。

蔡總統說，在台灣，我們既保有傳統的文化，也擁有自由跟民主，這是一種幸福，也是台灣人堅持的價值。沒有民主的地方，也許不懂台灣人的堅持，我們希望所有的華人世界，都有這一份幸福。

蔡總統還特別用「藏頭詩」方式，許下「新年三願」，祝福海內外的華人朋友都可以「過過民主生活」、「好好享受自由」、「年年發財賺大錢」，大家「過好年」。

蔡總統說，過年期間有很多外國朋友來台灣旅行，歡迎大家來到世界上最友善的國家，跟我們共度農曆新年假期，「Happy Lunar New Year！」也再次祝福全國民眾，明年都勇猛精進，諸事圓滿，新年快樂。

總統府發言人黃重諺表示，農曆豬年，蔡總統特別在小年夜的時候，透過社群網站向全球同樣過農曆春節的華人朋友祝賀。蔡總統除了使用國台客語拜年，也首次以廣東話、潮州話向海外華人朋友問候新年快樂。而更有別於傳統華人領袖類似講話總是正襟危坐，蔡總統今年則是選擇在總統府接待貴賓入府的敞廳，以輕鬆的站姿向大家拜年。

黃重諺說，特別是台灣的總統府建築，今年即將邁入落成一百年，經歷殖民、威權，一直到成為一個百分之百的民主國家，這棟建築物在台灣人民的共同努力下，空間逐漸解嚴。蔡總統上任來，更多的民間活力進到總統府，像是總統府大開放期間的農特產市集、迎接體育英雄的大遊行以及國慶光雕的藝術活動等等。

黃重諺說，現在的總統府除了是民選總統的辦公場所，更是「人民的總統府」。蔡總統在總統府的敞廳錄製向華人拜年的談話中，也特別祝福所有同樣有著農曆春節傳統的華人都能像台灣人一樣，享有自由、民主的好生活。

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