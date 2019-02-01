花博權利金爆爭議 中市府與AIPH各說各話

2019-02-01 19:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕授權台中市政府舉辦花博的AIPH，發文要求市府履行「預估門票收入」合約，支付權利金約1250萬元，但市府欲以「實際門票收入」支付。市長盧秀燕今日說，並未收到AIPH要求款項來函，但已依合約匯出第一筆款項。由於兩方各說各話，此爭議恐難善了。

台中市長盧秀燕上任後宣示，台中市民、全球12歲以下兒童無限次免費入園，造成門票收入銳減。國際園藝生產者協會（AIPH）1月29日發文要求市府2月2日前針對免收門票新政策提出說明，同時履行合約要求，支付原預估25億門票收入1%的一半金額，約台幣1250萬元，否則不排除終止台中花博的授權。

前市府員透露，該「預估門票收入」25億元是前市長胡志強跟AIPH的協商數字。但，盧市府新聞局長吳皇昇說，依照契約第一期權利金是以開幕第一個月「實際門票收入」1%的一半計算，目前是台幣300多萬元，並指責前市府團隊「沒付錢」、「沒做好交接」。

盧秀燕今日表示，至今尚未收到要求處理款項來函，但副市長令狐榮達跟AIPH有良好聯繫，已要求同仁按照合約儘速付第一筆款項。市府說，扣除所得稅後，今日匯出7萬多歐元、約台幣250萬元；AIPH並未直接寄信給盧市長，但市府仍聯絡對方取得該信函，相關問題均已溝通化解疑慮，並會進行良好協商。

前市長林佳龍的新聞局長卓冠廷則在臉書踢爆，在盧上任前，去年12月3日前後，相關付款公文，由前副市長張光瑤批示「新市府團隊政策尚未確定，此款項由新市府團隊執行」， 令狐榮達也已跟AIPH與AIPH秘書長白立福進行討論，承諾會在今年1月初匯款及跟AIPH協商所有相關爭議，盧秀燕明顯知情。

卓又說，盧上任市長後，既沒有跟AIPH聯繫，也都沒匯款，1月29日AIPH才會再次去函市府。但盧本人和市府團隊對相關爭議的說法，疑點重重。盼盧誠懇面對，政治語言無法解決花博所面臨的危機，免得台中、台灣的國際形象都受到影響。

吳皇昇回應，眼前就是雙方化解誤會，把問題解決，按照契約該給的要給，不能多給，也不應少給，不想再與卓冠廷口水戰，重點是把花博辦好，大家一起加油。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/