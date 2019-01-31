新北市府不給補助社團 議員「一視同仁」刪里經費

2019-01-31 22:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今天閉會，新北市政府今年度總預算案確定於年後再開臨時會繼續審查；市府今年將議員建議款中原可補助社團活動的經費，全改作補助設施、設備使用，議員認為市府補助公所辦理里鄰活動的經費應「一視同仁」或刪除，國民黨議員白珮茹認為，應由里長提計畫爭取，民政局設委員會審核通過再補助，而不是淪為選舉綁樁提供的免費、無償招待。最後因大會沒有共識，延後至下次臨時會討論。

民政局今年編列各區公所辦理里鄰活動經費2.48億餘元，審查會討論時，認為市府改革資源的分配使用，將每名議員建議款中補助社團活動的800萬元，限制補助設施設備，民進黨議員周雅玲說，改革、改變不能只做一半，要全面性的改革，不可以選擇性改革；審查會決議刪除補助公所里鄰活動經費。

林金結在聯席大會中提出恢復2.48億元動議，但議員看法分歧；議員白珮茹說，活動經費若要恢復，應作為競爭型預算，由各里長提計畫，民政局組成委員會審查通過後再補助；若只是為選舉綁樁，招待樁腳免費、無償的吃喝活動，對沒有參與的里民不公平，應該要刪除。

國民黨議員陳儀君附議白珮茹，認為應該有更多公民參與決定里鄰活動費的使用，不是由里長或議員來決定，就像是參與式預算；最後因會議時間結束，該筆預算延至年後2月14日召開的臨時會討論。

根據地方制度法第40條，總預算案在年度開始後3個月內未完成審議，市府可就未審議完成部分，報請行政院邀集有關機關，在1個月內協商決定；逾期未決定者，由行政院逕為決定。新北市最晚一次完成預算審查，是2016年總預算遲至當年3月14日才完成審查。

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