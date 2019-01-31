觀光局人事爭議再添一樁 秘書1年三級跳變處長…

2019-01-31 18:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局人事案又惹爭議！觀光局澎湖國家風景管理處前任處長陳志賢與飯店人員發生口角衝突，遭記過、撤職；據了解，新任處長將由現任觀光局企劃組副組長許宗民接任，不過，有內部聲音質疑，許宗民前年只是九職等的秘書，卻在短短1年左右三級跳，迅速升上十一職等的管理處處長，打破觀光局歷年來升等紀錄。

去年就有媒體爆出，觀光局內部接連進行多項人事調動，包括派任不諳日文的專員駐日、短時間內將國旅組組員和上海辦事處主任互調，當時就有內部質疑許多人事安排非適才適所。

最近一樁人事調動，來自日前澎湖管理處前任處長陳志賢酒後與飯店人員發生衝突，旋即遭記過和撤職。由於近年來澎管處處長年年換人，也讓人好奇下任處長究竟是誰？

據了解，觀光局預計明天（2月1日）舉行新舊任澎管處處長交接典禮，新任處長將由現任企劃組副組長許宗民接任。

許宗民106年任職於茂林國家國家風景管理處秘書，為公務人員第九職等，去年被調進觀光局，8月通過晉升簡任官訓練，並以簡任秘書先後代理公關室副主任、企劃組副組長。今年初因澎管處前處長陳志賢鬧出酒後風波，觀光局長周永暉指派許宗民擔任澎湖管理處處長，人事案送至交通部時一度被擋下，後來觀光局又二度送出人事案，確定由許宗民擔任新任處長。

據了解，薦任九職等公務人員須參加晉升簡任官等訓練才能取得簡任十職等資格，不過還需有十職等職缺才有機會升等，而從十職等則須連續兩年考績甲等才能取得十一職等資格，內部許多聲音質疑，觀光局內取得簡任資格的人、歷練豐富的人大有所在，卻挑選資歷相對較輕的許宗民。

觀光局長周永暉表示，許宗民過去曾在大鵬灣國家風景管理處、茂林國家風景管理處擔任秘書等職，去年特別將他調回局裡磨練，雖然在局本部時間不長，但在管理處已有15年的資歷，對管理處業務相當嫻熟，這項人事安排適才適所。周永暉也說，許宗民擁有三個重要特質：為人謙虛、專業和認真負責，未來盼借重他在管理處對產業鏈結、工程的了解來協助澎湖地方觀光發展。

而原澎管處處長陳志賢將調回觀光局國旅組擔任專門委員，周永暉表示，陳志賢在去年澎湖舉辦的最美麗海灣嘉年華扮演非常重要的角色，地方對他在澎管處的表現也獲肯定，2020年台灣燈會將在台中舉辦，國民旅遊也是未來重要推廣業務，也希望陳志賢能在國旅組發揮長才。

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