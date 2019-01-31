喜樂島要求立法院修公投法 228公佈立委回應名單

2019-01-31 15:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕喜樂島聯盟總召集人郭倍宏今天召開記者會並發表公開信，希望現任立委表態是否贊成修正公投法，讓台灣人民有權透過公投對台灣前途表達意見，他們也將於2月28日公布立委連署結果。

除了郭倍宏之外，社會民主黨召集人范雲、凱達格蘭學校校長金恆煒、民報創辦人陳永興、前台灣基督長老教會議長羅仁貴、前國防部長蔡明憲、前國安會副秘書長張旭成也出席這場記者會。公開信將親送及掛號發給每一位現任委員，附回郵信封，期盼立委踴躍回應，並將於2月28日公布連署結果。

郭倍宏等人指出，九合一選舉結果並不代表台灣人民支持中國國民黨與統一，「東奧正名公投」在民主進步黨及國民黨兩黨共同反對下，依然得到476萬同意票，可見仍有非常多數台灣人堅持要向世界表明「台灣要成為一個正常化主權獨立國家」的願望和決心。

「台灣人不能忍受中國鴨霸政權！」郭倍宏說，民進黨在立法院是多數，要修公投法非常簡單，呼籲立法院馬上修法，透過獨立公投正名制憲，保護台灣本土政權。

媒體也問到郭倍宏、范雲是否可能搭檔參選2020總統大選；郭倍宏說，喜樂島聯盟的成立，從頭到尾都不是為了總統選舉，而是台灣人子子孫孫的未來，台灣已經換過很多總統，結果還是有點讓人失望，台灣建立長久的體制比較重要；范雲則說，社民黨希望本土進步力量可以得到總統和過半，社民黨有民主機制，目前沒有討論這傳聞。

民報創辦人陳永興指出，台灣2300萬人沒有同意過現行憲法，民進黨卻還死抱這種騙人的中華民國憲法，說公投不能去投新憲法。這個記者會根本沒必要開，直接換掉不贊成的立委，二二八如果有立委反對，就公佈名單。

前國防部長蔡明憲指出，聯合國憲章說，所有國家要支持人民自決權利，中國近來軍機繞行，美國也說台海現狀已經改變，要改變現狀，必須透過全民公投來決定，這是最和平非暴力的民主程序，「我們表現得越懦弱無力，中國越會打壓。」

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