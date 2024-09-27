竹市危險路口改善掛零、行人死亡數全國第一 綠營批市府崩壞

新竹市危險路口改善狀況掛零且行人死亡數1-6月全國第一，市議會民進黨團議員批市政一再崩壞不足為奇。（記者洪美秀攝）

2024/09/27 12:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市今年在交通部道安會報中除1-8月21處危險路口改善掛零，今年1-6月行人死亡增加人數更是全國第一，達12人。市議會民進黨團議員抨擊民眾黨執政的市政團隊一再崩壞，已不足為奇，但攸關人命的交通改善刻不容緩，籲市府加把勁，不要再用新聞稿矇騙市民及掩飾施政無能。

市府交通處表示，已掌握今年1至3月底行人30日交通死亡事故有增加趨勢，共11件，經分析以高齡者在清晨或夜間，且違規穿越道路者為多；並提出10項策進作為，4月初改善後，行人30日交通死亡事故4月0件、5月0件、6月1件，經統計今年4至6月行人30日交通死亡事故發生1件，較今年1-3月減少90%。

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有關799處易肇事路口改善，交通部6月邀集各縣市開會，並以9月、12月分階段完成路口改善，但有縣市面臨國土署核定補助後尚須送市議會完成納入預算程序，且須完成設計才能發包施工，交通部公布數據僅統計到8月25日，竹市已按進度施工，9月30日會完成7處路口改善、12月會全數完成。

市議員曾資程說，交通部針對危險路口改善是113年前完成任務，就全額補助改善經費，但看到竹市1-8月掛零，實在傻眼，市府除停車場興建執行成效不彰，新竹輕軌走回可行性評估原點等同停擺，連危險路口改善也可以掛零，未來的竹市還會發生什麼奇怪的事已不足為奇。市府領導高層欠缺專業與行政能力、經驗，只會拍照打卡、出國遊玩，施政成績一再崩落讓人憂心。

劉崇顯表示，高虹安還在任時曾在5月發布新聞稿，說今年4月新竹市交通事故零死亡，實際上是用單一個月的數據做偏頗解釋，無視整體死亡人數較同期提升事實，呼籲代理市長邱臣遠不要再用片面資訊唬弄市民。

劉彥伶也說，台中女大生車禍事件，讓社會焦點關注路口及行人安全議題，結果竹市在道安資料799處路口改善進度掛零，顯示市府不重視交通及行人安全。

劉康彥說，路口改善攸關民眾生命安全，像是東大富美路口、中正境福街口、經國城北街口等，都是北區危險易肇事路口，但事故原因不一，路口條件不同，都需市府縝密規劃，盼市府能積極推動。

新竹市危險路口改善狀況掛零且行人死亡數1-6月全國第一，市議會民進黨團議員批市政一再崩壞不足為奇。（記者洪美秀攝）

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