不只禁華為？行政院最快明公布中國資通訊處理原則

2019-01-30 13:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院資安處目前正在規劃各機關使用中國資通訊產品處理原則，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天上午表示，行政院即將發布的處理原則沒有針對任何品牌，而是是大方向、大原則，僅適用中央政府機關，不會影響一般民眾，順利的話明天發布給各機關。

媒體詢問華為相關設備目前執行方向？Kolas Yotaka指出，行政院即將發布的有關中央政府各機關不採購中國品牌資通訊處理原則，沒有針對任何品牌，華為只是一個中國品牌，行政院要處理的是大方向大原則。

現在有民眾擔心是否全面禁止一般民眾使用中國資通訊產品？Kolas Yotaka今天上午到農委會參加第31屆十大神農暨模範農民頒獎典禮後，接受媒體訪問時強調，相關原則僅適用中央政府各機關，包含行政院和各部會，不會影響到每一個人習慣使用的品牌。

媒體追問是否明天行政院就會公布？Kolas Yotaka表示，如果順利的話就會，處理原則還在徵詢各部會意見，整理完各部會共識，和政委、院長、副院長討論後就會發布。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院即將發布的處理原則沒有針對任何品牌，而是是大方向、大原則，僅適用中央政府機關，不會影響一般民眾，順利的話明天發布給各機關。（資料照）

農委會今天舉行神農獎頒獎典禮。（記者簡惠茹攝）

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