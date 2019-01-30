斷言賴清德不選2020 段宜康：英仁配最合理

2019-01-30 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕各政黨目前已為2020大選做準備，民進黨總統人選也是外界關注焦點之一，先前曾盛傳賴清德有可能出戰2020，民進黨立委段宜康今日接受廣播節目專訪時表示他認為賴清德不會參選2020，屆時將是「英仁配」最為合理。

段宜康今接受《周玉蔻嗆新聞》專訪，周玉蔻詢問段宜康「賴清德是否有機會出戰2020大選」？段宜康表示在現實中沒這個道理，蔡英文2016年找陳建仁搭檔，陳建仁任期間處理年改議題，總統也對他倚重，不過近期媒體卻去討論「蔡賴配」、「蔡柯配」的可能性，讓段宜康質疑：「把陳建仁放在哪裡？」

針對2020年總統候選人選，段宜康認為「英仁配」還是最合理，原因在於若是蔡英文選不上，別人也不可能選上；至於部分民進黨立委屬意「蔡賴配」，段宜康則說，每個人想法都不同。

然而未來台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜是否有可能選總統，段宜康認為柯文哲會選，但會到6月才宣布要選，不過目前柯文哲仍在台北市長任內，會遇到像前新北市長朱立倫在2016年所面臨的困難，所以其實柯在去年底當選對他來講是各有利弊；至於韓國瑜，段宜康則表示他參選的可能性不高，因為韓國瑜才剛剛當選半年，若是宣布參選會面臨更大的正當性問題。

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