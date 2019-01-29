高雄觀光代言人都找「老人」？ 韓國瑜透露原因是...

2019-01-29 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前曾批高雄「又老又窮」，上任後則強調要拼觀光，因此每個月都找不同的觀光代言人，但不少網友質疑，既然韓國瑜都說高雄又老又窮，「為啥專找一群老人來代言」？對此，韓國瑜解釋，找資深演藝人員來當代言人，是因為鎖定的客群達4百萬的退休人口。

高雄市政府每個月都有不同的觀光代言人，1月是白冰冰、2月陳文茜，3和4月則訂為「香港月」，但目前人選尚未確定；最新消息則傳出，被喻為「台灣最美歐巴桑」的藝人陳美鳳也將擔任高雄市觀光代言人。

而為了行銷愛情產業鏈，高市府更找來80歲資深愛情作家瓊瑤擔任總顧問，另外韓國瑜也找68歲女星張琍敏，代言高雄即將在大年初一重新開放的岡山之眼。

據《三立新聞網》報導，對此有不少網友質疑，韓國瑜在選前一直說高雄又老又窮，年輕人都北漂只剩老人，那為什麼「專找一群老人來代言高雄？」韓國瑜回應表示，「各有各的市場，不急」，強調目前找的代言人是針對「4百萬退休人口」，認為讓他們花錢出國玩，不如吸引他們到高雄遊玩，而且「資深演藝人員對海外一樣有吸引力」。

韓國瑜也說，市府日後一定會舉辦年輕人喜歡的活動，例如春吶，也會邀請年輕朋友一同喝啤酒、請樂隊來表演等，吸引年輕人到高雄觀光。

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