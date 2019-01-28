朱立倫：兩岸和平協議由智庫研究 主軸是相互尊重

2019-01-28 20:59

〔記者林良昇／台北報導〕21世紀基金會董事長、前新北市長朱立倫的岳父高育仁，提出兩岸建立共同史觀、簽署和平協議等主張，讓朱的兩岸立場受檢視，對於有機會是否推動簽署兩岸和平協議，朱立倫今晚出席企業界尾牙受訪表示，那都是智庫研究，各智庫就趕快努力研究，回到一個主軸，兩岸最重要的是能夠相互尊重，希望對岸能夠尊重中華民國存在的事實，尊重我們自由民主的生活方式，這才是關鍵。

朱立倫指出，他的完整兩岸論述，未來有機會再跟大家報告，現階段他一再強調，希望兩岸能夠相互交流和平，讓民眾能夠賺大錢，改善兩岸關係。

對於國民黨主席吳敦義明晚將出席「大陸台商歲末聯誼餐會」，朱立倫認為，吳是現任黨主席，當然有這樣的立場歡迎兩岸的台商回來台灣過年，對於所有台商能夠回台過年，不但是歡迎，更希望都能回來投資台灣，讓我們的經濟更發展。

朱立倫也提到，他訪美的規劃目前只是草案，有詳細規劃後再跟大家說明，但基本方向是希望從新創經濟方面著手，畢竟他對於台灣的經濟跟民生經濟都非常了解，但新創經濟的部分，矽谷跟美國扮演重要的領導者角色，去那邊了解一些未來台灣要走上新創經濟，可能是他此行最重要的目的。

此外，對於國民黨總統的初選機制，朱立倫說，他一再強調，國民黨的初選只是過程不是目的，最重要是能在過程公開透明，能夠提名最符合民意的候選人，爭取2020勝選才是最大的目標。

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