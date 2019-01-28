何志偉痛罵陳思宇父女「卑劣」 卓榮泰坦言「事前不知情」

2019-01-28 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立委第2選區補選由民進黨候選人何志偉出線，昨日他在在勝選致詞時痛批對手陳思宇父女「卑劣」，打骯髒選舉還造謠生事，同時也質問柯文哲「白色力量變質了嗎？」民進黨黨主席卓榮泰今日接受廣播節目專訪時表示，事前不知道他要這樣說，也沒預料到，並坦言：「聽到的時候，感覺晚上變冷了一點點。」

卓榮泰今早接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，主持人周玉蔻詢問卓榮泰對於何志瑋痛批柯文哲及陳思宇父女一事是否知情？卓榮泰表示他事先並不知情，不過可以理解是何志偉在這段期間隱忍後所釋放的情緒。卓榮泰說，何志偉在參選過程很辛苦，相信選民的眼睛是雪亮的，不會輕易抹煞他這8年來的努力。

針對陳思宇的選戰方式，卓榮泰認為年輕人參選是好事，但應該給人帶來活力及創意形象，陳思宇在參選過程中有些致命錯誤，進而導致聲勢無法拉抬，而陳思宇的父親、市議員陳建銘替女兒開罵，卓榮泰則說，父親應該給女兒好的示範。

至於未來是否還有「白綠合作」的可能性，卓榮泰則強調民進黨在2020年總統大選中，會盡力保住本土政權，「總統這一席，一定會提自己人」，周玉蔻隨後則問柯文哲有沒有可能擔任副總統人選？卓榮泰則反問：「柯應該沒這樣的準備吧？」強調民進黨內要先進行初選，且黨內有不少更優秀的人才。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/