賴清德照片洩底了 他最愛的飲料是這個…

2019-01-26 22:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「春節台南走春，一定要來運河遊船喔！」前行政院長賴清德今（26）日陪媒體主播廖筱君、政論家楊憲宏等人走訪台南，並PO臉文分享遊記心情，照片出現波霸奶茶，其實親近的友人都知道，賴清德不太喝咖啡，最愛喝的飲料就是台味波霸奶茶。

賴清德於1月14日卸下院長職務返回台南自家時，台南好友們溫馨迎接，包括前勞動部次長郭國文也在臉書透露「帶著他熟悉的蔥肉餅跟奶茶，當作洗塵，也傳達鄉親對他的疼惜與思念」，手中拿的就是波霸奶茶，引發網友追問蔥肉餅、奶茶是在哪家買的。

賴清德在臉書發文說，從開始探勘、試航、試營運，一直到台南運河正式恢復遊船以來，這已經不知道是我第幾次來坐運河遊船了。「但今天大概是心情最輕鬆愉快的一次」。今天的天氣天公有作美，在南部是剛剛好的涼風配著和煦的陽光，雖然已經是冬天，不過溫度卻更像早秋般涼爽舒適。

賴清德說，沿著運河可以看到出現了一些新的景點。有最近最夯的打卡點，漁人碼頭旁的「大魚的祝福」，還有沿著河岸一些街道家具及燈光都已經過整理，運河博物館、安平遊憩碼頭也都提昇了景觀設施，真的不一樣了。

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