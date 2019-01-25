柯文哲宣布2月出訪以色列 「柯黑」王世堅一句話嗆爆

2019-01-25 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕已規劃好3月份要出訪美國的台北市長柯文哲，今天下午在臉書直播宣布，2月23日將出訪以色列，參加由以色列外交部舉辦的全球市長會議，「要去看看這樣的小國在這麼惡劣環境，怎麼存活。」但「柯黑」議員王世堅開砲，嗆柯「因為以色列沒有柯文哲嘛，沒有內神通外鬼的傢伙」。

柯文哲今天下午在臉書直播中宣布，他將出訪以色列，並參訪當地重要的Mobileye企業。他說，主要目的是參加以色列舉辦的全球市長會議，受到以色列駐台代表邀請，原本沒有時間過去，但既然人家拜託，就擠壓一下時間，整個行程將出訪4天。

柯文哲認為，以色列人口才900多萬，卻能維持很強的國力，國防科技不但領先台灣很多，在資安技術和系統上也在全球頂尖，有台灣可以學習的地方，強調「要去看看這樣的小國在這麼惡劣環境，怎麼存活。」

據《三立新聞網》報導，近日才因「晴光市場」事件又與柯文哲再度交鋒的「柯黑」王世堅，對於柯文哲將造訪以色列一事感到不以為然，他嘲諷的說，「我很簡單告訴柯文哲，因為以色列沒有柯文哲嘛，以色列沒有內神通外鬼的傢伙嘛！」對於柯文哲對中國友好的態度仍相當不滿。

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