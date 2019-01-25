崩潰到語無倫次？中國官媒寫他是「總統府發言人」

2019-01-25 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨發言人、律師黃帝穎（25）日瀏覽網路時，無意間發現中國官媒將他寫成「蔡英文時期的總統府發言人」，讓黃感到相當傻眼，對此表示中國「直接崩潰到語無倫次」。

黃帝穎在臉書上透露，他發現中國《中評社》報導澳門媒體《新華澳報》社長兼總編輯林昶撰寫的一篇「民進黨終於亮出『台獨』真正本質」文章中，林以筆名「富權」臆測「台灣制憲基金會」的組織結構，並把黃帝穎職銜寫成「總統府發言人」，讓他啼笑皆非。

經查證，《中評社》文章中提到台灣制憲基金會，是由台獨「元老」辜寬敏出資設立，並由民進黨人士擔任常務董事等職務，當中包括前行政院長吳榮義，《中評社》發現文章出錯後，已將提及黃帝穎的段落刪除，但黃早已將此擷圖貼在臉書中。

黃帝穎諷刺指出，自己只是睡了一覺醒來，竟發現自己當過總統府發言人，或許在中國「沒有『假』，無法稱為新聞？」，他認為獨裁的中國見到民主台灣進行制憲討論，「直接崩潰到語無倫次」，但台灣的憲法不論新舊，都會保障新聞自由。

黃帝穎臉書全文

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