李明哲妻申請探監遭拒 外媒分析：中方報復之舉

2019-01-25 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕台灣NGO工作者李明哲遭中國以顛覆國家政權罪判刑5年，目前關押於湖南赤山監獄，其妻李凈瑜本月申請探監遭拒，外媒分析，中方此舉可能在報復李凈瑜上月召開記者會，指控李明哲在獄中遭受非人道待遇。

李凈瑜上月18日赴赤山監獄探視李明哲，返台後與李明哲救援大隊召開記者會，指李明哲在獄中受到血汗勞動、丟棄保暖衣物、提供腐敗食物、凍結生活費帳戶等非人道對待。對於上述指控，中國國台辦稱非事實，指李明哲服刑以來，各項權益均依法得到保障。

美國《自由亞洲電台》指出，由於中國囚犯家屬能行使每月一次探視權，李凈瑜原本預計於本月21日再赴赤山監獄探監，不料臨行前最後一刻收到通知，李凈瑜未取得赴中簽證，1月的探監計畫無法成行，由於農曆春節即將到來，剩餘的工作天越來越少，李凈瑜在年節前探視李明哲的希望日益渺茫。

《自由亞洲電台》引述我國海基會說法分析指出，在李淨瑜與國台辦隔空開火後，海基會數次協助接洽中方，卻得到「相關人士不在或出訪」等奇怪理由，屢屢碰軟釘子，有看法認為，中方不積極處理的態度，是在報復李淨瑜對外放話的舉動，藉此要脅她未來「管好嘴巴」。

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