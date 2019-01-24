小英表揚瑞莎、陳建仁、唐鳳 盼台灣越來越多元美麗

2019-01-24 22:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今於臉書發文表示，「今天，有三位台灣人值得我們驕傲」，包括來自烏克蘭的瑞莎Larisa在今天正式入籍成為台灣人；美國期刊 Foreign Policy剛公布「2019年度百大全球思想家」，行政院政委唐鳳名列其中；副總統陳建仁入選NAS（美國國家科學院）外籍院士，去年底NAS特地來總統府頒發證章，最近也在Twitter上貼出當天的照片，台灣的流行病學和公共衛生成就受到肯定，讓她感到驕傲。

蔡總統表示，台灣之所以令人驕傲，除了靠每一個台灣人在不同領域共同努力，更因為有許多新成員，來自世界各地，帶著不同的專長和熱情，讓台灣越來越多元美麗。 「祝大家今晚好眠，明天我們繼續勇敢自信，迎向全世界！」

蔡英文總統臉書全文：

今天，有三位台灣人值得我們驕傲。

1來自烏克蘭的瑞莎Larisa，在今天正式入籍成為台灣人。她曾經是烏克蘭韻律體操國手，現在不但在台灣落地生根、建立家庭，更義務到桃園的中小學，協助訓練體操選手，傳承經驗。感謝瑞莎成為我們的一分子！

2陳建仁Chen Chien-Jen副總統入選NAS（美國國家科學院）外籍院士，去年底NAS特地來總統府頒發證章，最近也在Twitter上貼出當天的照片。除了為副總統開心，台灣的流行病學和公共衛生成就受到肯定，也讓我感到驕傲！

3️美國期刊Foreign Policy剛公布「2019年度百大全球思想家」，行政院的唐鳳政委也名列其中，更被介紹為「全球唯一的跨性別內閣閣員」。唐鳳的入選，代表台灣的社會發展和民主創新，都受到高度肯定。恭喜唐鳳！

台灣之所以令人驕傲，除了靠每一個台灣人在不同領域共同努力，更因為有許多新成員，來自世界各地，帶著不同的專長和熱情，讓台灣越來越多元美麗。

祝大家今晚好眠，明天我們繼續勇敢自信，迎向全世界！

#勇敢自信世界同行

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