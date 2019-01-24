鄭麗君遭掌摑、陳思宇幕僚被毆 網友：為何老人愛打人？

2019-01-24 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕近期政壇接連發生暴力事件，資深藝人鄭惠中因不滿「去蔣化」掌摑文化部長鄭麗君、不滿敬老金遭砍的老人毆打北市立委補選候選人陳思宇的幕僚，許多網友都對暴力行為相當反感，更質疑為何許多長者竟不理智地出手，為老不尊。

陳思宇今（24）日上午赴葫蘆堵市場掃街，一名老婦因不滿台北市長柯文哲砍敬老金，竟手持雨傘毆打陳思宇幕僚頭部，甚至還嗆：「打你的頭又怎樣？」、「直接打人很便宜，還沒有潑漆！」

不少PTT網友對此感到相當不滿，紛紛表示譴責：「貪婪老人」、「就為了貪那1500元，難怪這些老人會被唾棄」、「有些老人就喜歡頤指氣使、動手動腳，人家質疑他就說不懂敬老尊賢，問題是這表現哪裡值得尊敬啊」、「台灣各地充斥無知的老人，更道聽塗說散佈謠言」。

對此，許多網友立即聯想到鄭麗君22日也遭到掌摑，不解為何政壇接連發生暴力事件：「不管馬英九被丟鞋還是柯文哲被丟鞋，我都支持政治人物提告」、「在我看來打鄭巴掌的跟丟柯鞋子的都一樣，還有打思宇志工的老人也是」、「會用暴力的跟某黨支持者重疊率很高耶」、「就是一種模仿效應開始蔓延的氛圍」、「藍營最近改走暴力路線，而且沒有悔改的跡象」。

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