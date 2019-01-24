訂中企採購黑名單 政院：國安無灰色地帶！

2019-01-24 13:24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院規劃3月將首度公布一份中資企業品牌黑名單，禁止公務機關採購這些中資企業產品，本月底並將先發布有關相關處理原則的行政命令，引發部分媒體質疑要擴大管制中企的疑慮，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，國家安全是沒有灰色地帶的，國安相當重要，我們有可能在3月提出這份名單，主要是協助中央政府各機關可以清楚理解哪些廠牌、公司是不適合採購的，前提是我們要維護國家安全與政府機關的資訊安全。

她強調，行政院並不是要管制中企，這並不是政府的原意。

Kolas 表示，行政院資安處1月底將發布處理各機關使用陸資產品的處理原則，這個原則未來主要是針對中央政府機闗採購相關的軟體、實體與資訊系統相關的規範與範圍，其實在民國97年工程會就已發函提示，政府各機關的招標文件必須要明定禁止廠商提供大陸地區產製品，以及派遣大陸地區人民來台提供技術指導等履約服務，101年工程會又再度發函提醒相關各機關。

Kolas 說，這一次我們認為國家安全相當重要，就由資安處草擬這樣的處理原則，也的確不排除我們有可能在今年3月會提出一份廠商的名單，這份名單主要是協助中央政府各機關可以清楚理解哪些廠牌、公司是不適合採購的。

此外，本報今天披露，行政院將公布的行政命令，也將禁止公務使用的手機及電腦下載及連結所有中國社群網站及社群平台，包括中國新浪微博、騰訊微博、微信、人人網等中國四大知名社群網站，以及連結中國百度等搜尋引擎等社群平台。

行政院長蘇貞昌今天被詢及此事表示，現代社會資安就是國安，怎麼樣保護國家安全，全世界的國家都戰戰兢兢，台灣也不能例外，尤其在今天，我們都知道如何在資訊流通快速應用的過程中，能夠避免危及到國家及社會安全，所以政府該有的作為，我們絕對滴水不漏，而且絕對會把它做好，也呼籲國人大家要有警覺，安全是一切，要有國家安全，才有一切。

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