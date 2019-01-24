政治受難者力挺鄭麗君 籲政府應堅持轉型正義

2019-01-24 12:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕文化部長鄭麗君日前因推動轉型正義，遭資深藝人鄭惠中在公開場合賞巴掌，引起社會議論，轉型正義也再度成為朝野熱議話題。政治受難者團體聯合工作小組今與民進黨立委尤美女、周春米共同召開記者會發表四點聲明，除譴責暴力行為、力挺鄭麗君外，也強調轉型正義推動刻不容緩、不容退縮，呼籲政府「必須堅持下去」。

政治受難者團體聯合工作小組發表四點聲明，聲明指出，台灣是重視多元聲音的國家，任何意見均可自由表達，但以身體體現暴力行為「絕非民主表現」，反而是威權的殘留與體現，鄭惠中的行為不僅是個人行為，更是台灣社會尚未走出威權的遺緒，顯示台灣轉型正義起步太晚、成效不彰，呼籲政府「必須堅持下去」；聲明也提到，中正紀念堂轉型、去蔣化，都是促轉條例明文規定的職責，鄭麗君在過程中持續與社會公開對話，呼籲社會各界應積極參與對話、而非抹黑攻擊；聲明同時對國民黨立委在上會期審查促轉會預算時的不理性杯葛予以譴責，同時呼籲轉型正義推動「刻不容緩、不容退縮」。

台灣戒嚴時代政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕說，威權體制解體後要向民主轉型，轉型正義就是必要的工作，鄭麗君推動的中正紀念堂轉型也是轉型正義重要的工作之一，卻在執行公務之時被暴徒行使暴力；蔡寬裕呼籲，儘管意識型態、政治立場不同，也不應使用暴力，台灣是民主法治的國家，對暴力加以譴責。

民進黨立委尤美女說，此次暴力事件是對去蔣化的誤解，轉型正義已經有相關法案通過，首要任務就是還原歷史真相，如此才能釐清國家暴力對人民造成的侵害。

民進黨立委周春米說，不同族群當然對促進轉型正義會有不同看法，大家都應該尊重，但不是用暴力來表達意見；周春米也說，中正紀念堂轉型只是轉型正義的一環，不應簡化為去蔣化，因此對掌摑事件無法忍受，呼籲國民黨也應該一起面對轉型正義。

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