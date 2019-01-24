政治受難者團體聲援鄭麗君 共同聲明譴責暴力

〔記者黃耀徵／台北報導〕文化部長鄭麗君22日出席資深藝人春節餐會時，遭藝人鄭惠中以不滿中正紀念堂轉型政策「去蔣化」為由，摑了一巴掌。政治受難者團體聯合工作小組今（24日）舉行記者會共同發表聲明。
五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長藍芸若、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、民進黨立委尤美女、周春米等共同出席，一同在會中發言，聲援文化部長鄭麗君。
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民進黨立委周春米出席。（記者黃耀徵攝）
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政治受難者團體聯合工作小組24日舉行記者會，聲援遭藝人鄭惠中掌摑的文化部長鄭麗君。五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長藍芸若（圖）在會中發表聲明。（記者黃耀徵攝）
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政治受難者團體聯合工作小組24日舉行記者會，聲援遭藝人鄭惠中掌摑的文化部長鄭麗君。五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長藍芸若（右起）、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、民進黨立委尤美女、周春米等出席。（記者黃耀徵攝）
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