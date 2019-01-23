鄭麗君被打時算不算執行公務？ 北檢傳訊4證人

2019-01-23 17:58

〔記者錢利忠／台北報導〕文化部長鄭麗君昨出席關懷演藝人員春節餐會，敬酒時遭67歲的資深女藝人鄭惠中掌摑，各界都譴責暴力。鄭惠中說她是因為不滿「去蔣化」，事後表示願為暴力行為道歉，昨晚並前往警局及台北地檢署說明事發經過，訊後被依涉嫌妨害公務、傷害及公然侮辱等3罪，諭令限制住居；鄭惠中今再次赴北檢出庭，檢方早上另傳喚關懷演藝基金會董事長莊豐嘉等4名證人，釐清鄭麗君事發當下是否屬於執行公務時間，釐清鄭惠中有無涉妨害公務。

今天下午3點多，鄭惠中抵達北檢庭訊，庭訊歷時2小時結束，今天下午5點，鄭惠中訊後被問到是否還會再找部長？鄭惠中說：「我會再去拜訪她（指鄭麗君），會再另外約，錯了就是錯了啊，我也真的道歉。」

據悉，北檢為確認鄭麗君被打巴掌的當下，究竟是不是在執行公務，釐清鄭惠中此舉有無涉及非告訴乃論的妨害公務罪，今早還以證人身分傳訊關懷演藝基金會董事長莊豐嘉、文化部法規會專門委員、文化部部長室專委、部長辦公室秘書等4人，訊後均已請回。

據了解，鄭麗君雖尚未對鄭惠中提告，但鄭惠中當眾掌摑以文化部長身分出席餐會的鄭麗君，恐已涉犯屬於非告訴乃論的妨害公務罪。

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