鄭麗君被打巴掌 民進黨立委：直接呼在台灣人民臉上！

2019-01-22 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君今天（22日）出席席關懷演藝人員春節餐會時，被資深藝人鄭惠中掌摑，看傻在場所有人。對此，民進黨立委林淑芬跳出來表示，鄭惠中這樣的行為，儼然就是賞台灣所有人民一巴掌！

演藝人員餐會上文化部長被呼巴掌事件造成網路熱議，鄭麗君本人事後也於臉書上發表500餘字的聲明，表示自己雖然被這件事嚇到，但也希望外界不用擔心， 呼籲大家在表達自己的聲音時，不應該使用暴力行為，而是必須以理性、冷靜的態度去陳述，「麗君個人受辱事小，但臺灣得來不易的民主不容受到傷害」。

民進黨立委林淑芬也在自己的臉書上轉貼鄭麗君的貼文，力挺鄭推動轉型正義的決心，「追究政府犯罪侵害人民的真相，找回正義還原歷史，這不是人民的責任和期待嗎？」她痛批，「這巴掌不只是打在鄭麗君一個人的臉，這賞了台灣歷史一巴掌， 且直接呼在我們所有人民的臉上。」

網友紛紛表示，「支持提告…免得這種人未來看到不合自己同類的就打」、「打人者還洋洋得意，讓我感受到過去那些屠殺台灣菁英者的嘴臉」、「在民主自由的包容下逞威權餘孽之兇狠」。

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