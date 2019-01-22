與高層溝通不順？ 謝長廷：與小英沒問題 和習近平就有

2019-01-22 20:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕駐日代表謝長廷二十二日駁斥「聯合報」指他與國安高層溝通不順一事，他表示，外交部已正式澄清，這都是假消息。他還表示，每次返國都會去見蔡英文總統，不曉得報載的「國安高層」指的是誰，如果是蔡總統的話，就沒有溝通的問題，但若是指和習近平的溝通，可能就有問題。

謝長廷今天到神奈川縣海老名市的大谷小學贈送台灣香蕉，這是他第三次下鄉推廣香蕉，謝長廷表示，每次到學校送香蕉，看到小學生高興的表情和開心的笑聲就覺得很開心，台灣香蕉在日本市場大概僅占一成而已，日本小朋友大概不知道，平常他們吃的都是菲律賓香蕉。

贈香蕉的活動不僅是推廣台灣農產品，謝長廷也希望讓日本年輕人品嚐台灣香蕉，以此為契機進一步認識台灣，未來對台日的交流有正面的幫助。謝長廷積極到日本地方進行台日交流紮根工作，但報導卻指他「專注於地方的城市交流與經貿文化領域，與蔡政府期待有落差」。

聯合報今天報導駐日代表處人事異動，現任副代表郭仲熙任期未滿突遭撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任。標題還影射原因是「謝長廷與國安高層溝通不順」。

謝長廷表示，這篇報導的邏輯也不對，如果是他有問題，怎會去調副座呢？這完全沒有那一回事。謝長廷還說，郭仲熙也不是被拔走，而是升任（台灣日本關係協會）秘書長，對他來講是升官。

謝長廷表示，外面報導的都不具名，這些與外交部正式的澄清不一樣。這些調動他事前都知道，也有交換意見，其實九日已在網路公告，主要是後來有些變化，時間才拖下來。

謝長廷也表示，調動的權力主要在外交部，事先他是知道的，對於人選他並沒有意見，「我有說明自己要做的事和重點，他們都有同意」。

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