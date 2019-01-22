與高層溝通不順？ 謝長廷：與小英沒問題 和習近平就有

駐日代表謝長廷二十二日到神奈川縣海老名市大谷小學贈送二十箱台灣香蕉，由該校六年二班學生代表接受。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷二十二日到神奈川縣海老名市大谷小學贈送二十箱台灣香蕉，由該校六年二班學生代表接受。（記者林翠儀攝）

2019-01-22 20:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十二日報導〕駐日代表謝長廷二十二日駁斥「聯合報」指他與國安高層溝通不順一事，他表示，外交部已正式澄清，這都是假消息。他還表示，每次返國都會去見蔡英文總統，不曉得報載的「國安高層」指的是誰，如果是蔡總統的話，就沒有溝通的問題，但若是指和習近平的溝通，可能就有問題。

謝長廷今天到神奈川縣海老名市的大谷小學贈送台灣香蕉，這是他第三次下鄉推廣香蕉，謝長廷表示，每次到學校送香蕉，看到小學生高興的表情和開心的笑聲就覺得很開心，台灣香蕉在日本市場大概僅占一成而已，日本小朋友大概不知道，平常他們吃的都是菲律賓香蕉。

贈香蕉的活動不僅是推廣台灣農產品，謝長廷也希望讓日本年輕人品嚐台灣香蕉，以此為契機進一步認識台灣，未來對台日的交流有正面的幫助。謝長廷積極到日本地方進行台日交流紮根工作，但報導卻指他「專注於地方的城市交流與經貿文化領域，與蔡政府期待有落差」。

聯合報今天報導駐日代表處人事異動，現任副代表郭仲熙任期未滿突遭撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任。標題還影射原因是「謝長廷與國安高層溝通不順」。

謝長廷表示，這篇報導的邏輯也不對，如果是他有問題，怎會去調副座呢？這完全沒有那一回事。謝長廷還說，郭仲熙也不是被拔走，而是升任（台灣日本關係協會）秘書長，對他來講是升官。

謝長廷表示，外面報導的都不具名，這些與外交部正式的澄清不一樣。這些調動他事前都知道，也有交換意見，其實九日已在網路公告，主要是後來有些變化，時間才拖下來。

謝長廷也表示，調動的權力主要在外交部，事先他是知道的，對於人選他並沒有意見，「我有說明自己要做的事和重點，他們都有同意」。

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