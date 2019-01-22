宜縣明年總預算238億 議會今三讀

2019-01-22 18:24

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣明年度總預算約238億元，縣議會今召開臨時會，將2讀會保留的預算全數3讀通過，備受外界關注的蘭陽戲劇團1910萬元的基金預算通過，但1180萬元本預算確定刪除；文化局指出，將力拼在5月追加減預算時，讓預算起死回生。

宜蘭縣明年度總預算，歲入列238億328萬9000元，歲出列236億8222萬7000元，基金預算共106億6000萬元，縣議會今召開臨時會二讀會，敲定共刪除1861餘萬元的預算，其中，備受各界關注的蘭陽戲劇團共有1180餘萬元補助預算，及1910萬元的蘭陽戲劇團戲曲發展基金預算。

在去年二讀時，戲劇團本預算全部遭到刪除，引發外界搶救劇團的聲浪，雖然3讀會，本預算並未起死回生，但基金預算卻順利通過。

文化局長宋隆全指出，靠蘭陽戲劇團的基金預算，劇團預計能維運到今年6月，能撐到5月辦理追加減預算，屆時縣府會再提案，盼讓戲劇團本預算能起死回生，在5月以前，縣府也會積極尋求其它劇團的維運模式，包含爭取中央預算、民間企業贊助等。

另外，中興文化創意園區業務費用9623萬元，因有藍營議員認為園區只會虧損，無法帶來收益，在2讀時遭到保留，不過，該筆預算與其他在2讀被保留的預算，在3讀時也全數通過。

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