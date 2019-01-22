巴掌事件 立委林靜儀：加速轉型正義腳步

2019-01-22 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中不滿「去蔣化」，今（22日）在藝人春節餐會上呼文化部長鄭麗君巴掌，遭各界譴責。民進黨立委林靜儀對此表示，「轉型正義我們會更努力，而且我們會要求政府加速腳步。」

綜合媒體報導，華視今天舉辦關懷演藝人員春節餐會，鄭麗君出席致詞並逐桌敬酒致意，卻突遭鄭惠中賞巴掌，令鄭麗君錯愕不已。

鄭惠中不滿鄭麗君推動廢除中正紀念堂，前人種樹、後人乘涼，不知感恩，狠嗆「我本來想要甩她兩巴掌」、「這種人我打她剛好而已」。

對此，民進黨立委林靜儀接連在臉書發文表示，這一巴掌打在鄭麗君部長臉上，顯示了野蠻卑劣的嘴臉；這一巴掌更打在台灣人的歷史傷口上，「轉型正義我們會更努力，而且我們會要求政府加速腳步。」

林靜儀說明，轉型正義不只是「去蔣化」，而是追究加害者，並以正義回復受害者的重要工作，「轉型正義的其中一個重要精神，是讓國家世世代代，都清楚這片土地上曾經有威權血腥統治的歷史，而我們不能再複製它。」

林靜儀認為以「去蔣化」形容太過簡略，且除去了威權崇拜的成份，「譬如『蔣介石是民族救星』這種東西」，她更直指「蔣介石是世界知名的殺人魔」，並表示「麗君秀秀」，表達對部長的支持和安慰。

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