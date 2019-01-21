立委補選也玩10年挑戰？ 這兩人同框意外引話題

2019-01-21 16:57

〔記者萬于甄／台南報導〕臉書近期興起「十年挑戰」，讓不少民眾回想起十年前的模樣與初衷，台南第二選區立委補選參選人郭國文近日也PO文大玩「十年挑戰」，不僅拉前行政院長賴清德同框，更邀賴清德獻聲催票相挺，希望藉由其高人氣，拉抬選舉聲勢。

台南市第二選區立委補選共有6人登記參選，包括民進黨郭國文、國民黨謝龍介、無黨籍陳筱諭、楊筱如、吳炳輝、徐國棟等，選舉人數與九合一台南市長選舉人數相同，但補選立委任期短、參選人數爆炸多，參選人要獲得選民認同，才能把握此次選戰。

其中，民進黨參選人郭國文邀來甫卸任的前行政院長賴清德獻聲催票，拉抬聲勢，郭國文表示，賴清德時任近八年的台南市長，不僅能接地氣、有高人氣，更是為台灣民主奮鬥與台南市政進步的長期戰友。

此外，近期臉書盛行「十年挑戰」，郭國文臉書粉絲專頁小編也PO出十年前後郭國文與賴清德合照。郭國文說，2個大叔相隔10年再度同框，當年賴清德為立委身分，為人民作主理念走上街頭，如今再合照則是迎接他卸任回鄉，兩人10年前後差異不大，也意外獲得不少網友關注。

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