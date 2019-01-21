一張圖看懂柯P與國台辦的差異 網友嘆：阿北變了...

2019-01-21 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲最近常因兩岸相關言論引來爭議，今天他又表示最討厭「喊獨立、又在中國做生意」的人。不過有網友卻發現，此發言與過去中國國台辦的說詞極相似。

臉書粉專「只是堵藍」今天在貼出一張圖片，圖片將中國國台辦發言人安峰山、柯文哲兩人的照片與言論拿來對照。安峰山曾在2016年表示，中國方面決不允許少數台商在中國賺錢，卻在台灣支持「台獨」分裂活動。柯文哲則是講最討厭喊獨立又要在中國做生意。

「只是堵藍」表示，不看臉說的話都一個樣，「請問兩者有何衝突？」、「對於那些整天喊統一，卻又在台灣享受各種資源的人，你又怎麼看？」

許多網友看到這張圖後都熱烈討論，「真的舔共無極限！」、「說好了要超越藍綠...阿北讓人失望...」、「和誰做生意就要被統一，那台灣早被世界各國統好幾輪了。」、「92共識就是下跪投降。」、「阿伯啊～你怎麼走鐘了...」、「最討厭喊統一又要用台灣健保！」、「柯文哲我看錯你了，你變了。」

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