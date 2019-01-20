拚經濟顧民生！林智堅趴趴走聽產業基層聲音

2019-01-20 15:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅近期展開「小智趴趴走」傾聽產業聲音行程，拜訪竹市傳產、製造業、農業等中小企業，除了解產業脈動，也聽取基層事業主的心聲與需求，像隱身在香山的隆勤實業，製作萬餘種車輛底盤零件銷往全世界，讓林智堅大開眼界，強調一定會從土地取得，銷售管道及技術升級和資金等方向，為基層產業找出路。

林智堅日前到香山區隆勤實業，這家在竹市成立超過40年的汽車零件生產公司，專業生產萬餘種汽車橡膠底盤減震相關零件，且產品銷往全世界，以少量多樣滿足各項底盤零件需求，特別的是企業員工平均年齡僅33歲，年輕人力更創新延伸出超級跑車改裝車、競技車底盤零件等。

林智堅參觀工廠內雷射雕刻製程，體驗汽車底盤「防傾桿」製作，將鋼管放入機器中調整彎曲度，以保持車輛平衡等技術，這些需要準確度的工作，讓他見證到「職人精神」，也佩服企業的扎實技術。

林智堅也到傳統產業新華米粉工廠參觀，了解米粉從蒸煮、塑形、風乾的機械化生產流程，更聽到米粉公會建議請市府增設實體的米粉社區導引牌，希望讓新竹在地的米粉結合觀光產業，成為動態的、有生命力的特色社區。

此外，林智堅也參觀信佳茶花園，對園內栽培茶花1200多種的情況深感佩服，這些都是竹市產業的軟實力，對業者提到希望發展茶花觀光以及茶花萃取等生技產業的可行性，也帶回評估及提供協助。

另林智堅也到竹市在地香山牧場，了解香山牧場乳牛所吃的頂級牧草和所生產的鮮乳等，更看到全台第一部牛糞發酵處理機，可將牛糞變成有機堆肥，消除排泄物的刺鼻味，他說，這些在地產業，都造就竹市產業的發展與升級。

林智堅對香山牧場業者建議，希望市轄小學與幼兒園營養午餐每週會喝的牛奶，能採用在地自產自銷的優質鮮乳，對此，林智堅說，他支持優質的在地酪農業，會請教育處研議相關作法。

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