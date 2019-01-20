馬英九訪大溪齋明寺讚古意盎然 憶兒時母親曾帶他來過…

2019-01-20 13:15

〔記者李容萍／桃園報導〕前總統馬英九今日上午走訪桃園市大溪區著名三級古蹟齋明寺禮佛，馬英九表示，小時候媽媽曾帶他來過，當時母親在石門水庫建設委員會工作，他在附近的三坑國小念書，雖然只念了半年就離開，學校和家距離齋明寺近，母親曾帶他來過齋明寺，始終記得有一個饒富古意的寺廟，找了半天才在最近找到，所以特別來看一看，並強調齋明寺很有味道。

大溪齋明寺歷經3個朝代、7位住持，創建於1850年（清道光30年），主祀觀世音菩薩，禪寺內保存珍貴的歷史文物，包括宋版藏經及高僧墨寶，是一間有百年歷史的著名古廟，日治時代有過多次的修建，隸屬國家三級古蹟，是大溪歷史最為悠久的禪寺。

馬英九在導覽人員介紹下細覽文物古蹟，法鼓山方丈和尚果暉法師全程陪同，對寺方保存全台唯一「磧砂藏經」影本等重要典藏，露出驚喜、讚嘆神情，並強調齋明寺真的很有味道。

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