「強盜搶銀行說」惹議 柯P怨：典型興風作浪

2019-01-19 15:26

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，對於美、中、台關係，與蔡政府親美立場，以「強盜搶銀行只看到錢，沒看到警察」比喻，被解讀為暗酸蔡政府做事只看好處。對於比喻引發爭議，柯文哲今天抱怨，這只是一個比喻，「你要興風作浪、要見縫插針，那我也沒有辦法。」面對市長談論美、中、台關係被認為逾越層級。柯文哲也說，是媒體愛問，他才會回答。

柯文哲表示，（強盜搶銀行說）在講說，所謂的兩岸關係，要放在中、美對抗的國際局勢下來看，台灣是在夾縫下求生存，所以在跟任何一方打交道的時候，要注意另外一方的反應，他只是在做一個比喻而已。

對於前新北市長朱立倫也認為說法不妥。柯文哲回應，他只是在做一個比喻，「你要興風作浪、要見縫插針，那我也沒有辦法。」至於誰是強盜、誰是警察？柯仍重申，這只是一個比喻，為什麼要自己去對號入座，只是比喻一個狀況，在做這件事情時，要注意另外一邊的反應。

媒體追問，中國是警察嗎？柯文哲表示，拒絕回應這種惡意導引的題目。而是否因中國施壓，柯否認稱「中國根本也不想理他。」

至於該比喻說法，被解讀為親中言論。柯文哲強調，他也非常清楚，未來1年當中，台灣的選舉一定要導向這種統獨對立，把柯文哲邊緣化，這是他們基本戰略邏輯，所以他何必去讓大家貼標籤，自己跑去對號入座。

柯文哲接著抱怨，這個是這樣，本來沒有事，你們就一定要誇大，他認為這只是一種典型的興風作浪，所以拒絕對號入座，「如果講每一句話都要想東想西，乾脆不要講。」

媒體質疑，市長層級並不用談到美、中、台關係，因此發表這種言論就會被認為有意直攻總統大位？柯文哲回應，這其實都是主持人愛問，「通常是你們問，我才會回答，你們不問我也不會自己跳出來再講一大堆。」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/