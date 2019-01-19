柯P「強盜說」評小英親美 學者：不懂兩岸外交又惹罵

2019-01-19 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲接受《台視》專訪，談到蔡英文政府的親美立場，他以「強盜搶銀行」比喻台灣向美國爭取資源，像「強盜（指台灣）眼中只看到錢、卻沒看到警察（指中國）」，言論一出引發議論。對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航表示，柯文哲對兩岸、外交都不懂，只看報紙就大發議論，除惹罵外，也沒真正的重要人士在乎。

周偉航表示，有人問他，柯文哲是否開始走親共路線，他認為，柯現在的狀況，就是對於兩岸、外交都不懂，又沒管道，加上看看報紙就大發議論，除了招來鄉民一頓罵，也沒真正的重要人士在乎。

周偉航說，雖然柯文哲放話、喊話，但美國和中國都不想理他，過去柯曾說台灣實力要強，但他知道台灣實力有多強嗎？他知道自己最常掛在嘴邊的兩岸數據其實是錯的嗎？周偉航直言，柯P對兩岸、外交不太了解，就是「缺人」的問題，「我早就說過了，他根本沒辦法選2020總統，因為他手邊就沒人力」。

周偉航認為，就算柯文哲組黨也是一樣，現在能打的善類誰會想去他的黨？過了那個時間點，而且如果等到其他陣營重組備戰完成，柯就沒有機會了。他最後更奉勸柯文哲，「不要有什麼幻覺」，把公宅流標率壓下去，開工率拉起來比較重要，「想選總統？兩岸外交無知、不懂，那就算了，但至少該知道對手朱立倫公宅蓋多少吧？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/