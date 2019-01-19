狂！老外對愛國同心會喊「中國狗」、「我愛台灣」影曝光

2019-01-19 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名外國男子日前靠近愛國同心會的宣傳車時，突然手指車上五星旗，高喊「中國狗」、「我愛台灣」、「中國不好」，立刻惹怒愛國同心會成員，對這名外國男子狂噴髒話，影片曝光後，網友大讚「超狂」！

臉書粉絲團「臺灣の製藥」本月9日貼出一段自拍影片，影片中一名身穿白衣留著長髮、絡腮鬍、被網友形容外貌神似「耶穌」的外國男子，手持自拍棒來到愛國同心會宣傳車旁，一開始先指著中國五星旗興奮喊出「China（中國）」，引起愛國同心會成員注意，還回以「Thank you（謝謝）！」沒想到下一秒男子竟指著國旗開心喊出「中國狗」，令同心會成員錯愕啞口無言。

外國男子接著繼續高喊「我愛台灣」、「Taiwan NO.1（台灣得第一）」，甚至比出倒讚表示「中國不好」，中國同心會成員這時終於反應過來，回嗆「中國很好」、「台灣豬」，還發出無法辨別的吼叫聲，試圖蓋過老外聲音；為避免遭暴力相向，老外開始落跑，笑稱「They want to kick my ass.（他們想扁我）」，奔跑時還能聽到身後不停傳來愛國同心會「Fuck you」、「Get out」的咒罵聲。

影片曝光後，網友紛紛大讚外國男子「超狂」，也留言笑稱「真的是耶穌」、「看完影片信耶穌惹」、「這個耶穌撿到槍」、「第一句中文就中國狗 笑死」、「小心被釘在天安門」、「整個台灣就這老外硬氣」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/