狂！老外對愛國同心會喊「中國狗」、「我愛台灣」影曝光

2019-01-19

〔即時新聞/綜合報導〕一名外國男子日前靠近愛國同心會的宣傳車時,突然手指車上五星旗,高喊「中國狗」、「我愛台灣」、「中國不好」,立刻惹怒愛國同心會成員,對這名外國男子狂噴髒話,影片曝光後,網友大讚「超狂」!

臉書粉絲團「臺灣の製藥」本月9日貼出一段自拍影片,影片中一名身穿白衣留著長髮、絡腮鬍、被網友形容外貌神似「耶穌」的外國男子,手持自拍棒來到愛國同心會宣傳車旁,一開始先指著中國五星旗興奮喊出「China(中國)」,引起愛國同心會成員注意,還回以「Thank you(謝謝)!」沒想到下一秒男子竟指著國旗開心喊出「中國狗」,令同心會成員錯愕啞口無言。

外國男子接著繼續高喊「我愛台灣」、「Taiwan NO.1(台灣得第一)」,甚至比出倒讚表示「中國不好」,中國同心會成員這時終於反應過來,回嗆「中國很好」、「台灣豬」,還發出無法辨別的吼叫聲,試圖蓋過老外聲音;為避免遭暴力相向,老外開始落跑,笑稱「They want to kick my ass.(他們想扁我)」,奔跑時還能聽到身後不停傳來愛國同心會「Fuck you」、「Get out」的咒罵聲。

影片曝光後,網友紛紛大讚外國男子「超狂」,也留言笑稱「真的是耶穌」、「看完影片信耶穌惹」、「這個耶穌撿到槍」、「第一句中文就中國狗 笑死」、「小心被釘在天安門」、「整個台灣就這老外硬氣」。

相關影音

