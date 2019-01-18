首次南市到議會備詢 黃偉哲：既期待又怕受傷害

2019-01-18 15:16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天召開臨時會，台南市長黃偉哲第一次來議會備詢。他在開議前受訪表示，其實人生什麼事情都有第一次，以前他也當過南縣議員、立委，其實都在質詢台，現在則要在備詢台，難免有一點緊張，心裡面是既期待又怕受傷害。

台南市議會本屆第一次臨時會今天開議，1月25日閉幕，共為期8天。今天開議首日，邀請市長黃偉哲介紹市府各一級主管與大家認識，會議進行約半個多小時即結束。1月22日則由黃偉哲針對房屋稅凍漲向議會進行專案報告。

今天開議前，黃偉哲先率市府同仁拜會議長郭信良、副議長林炳利及民進黨、國民黨和無黨聯盟黨團，聽取大家的意見。包括議長及各黨團均針對房屋稅一案，要求凍漲。民進黨團總召林宜瑾表示，民進黨將會提出黨團的漲凍版本。

無黨聯盟總召林阳乙、國民黨團發言人、議員王家貞等人也要求凍漲，並認為回溯15年並不合理，應還稅於民。國民黨議員尤榮智則要求市府補助老人健保費。

黃偉哲表示，南市1年預算約800億元，扣除人事費用等支出，僅剩100億元可用於建設。而南市65歲以上長者有27萬多人，1人1年的建保費約9000元，1年就要27億左右。要如何照顧長者的副利可以從長來計議。

至於房屋稅部分，黃偉哲表示，他的立場跟在選舉的時候沒什麼兩樣，當然希望能減輕市民的負擔，能夠把房屋稅訂在一個比較合理的階段，不動產評議委員會是合議制的，我們當然要在該委員會裡面宣示市府的立場，而且要強力的主張。

他表示，不動產評議委員會有2席議會的代表，所以他相信這2席議會的代表也會努力把議會各位議員的主張帶到不動產評議委員會。總之，市府凍漲的立場是不變的，也會尊重議會的決議，再來做一個比較好的一個處理。

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