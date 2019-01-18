具象徵意義！竹市議會臨時會通過新竹市公投法議案

2019-01-18 14:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會第10屆第1次臨時會今天審議提案，市府加議會提案有65個案子，各政黨團及無黨籍市議員都展現拚勁與認真度，一整個上午僅通過市府14個提案和市議會3個法規案件三讀案，包括市議會大會期間全程網路及電視直播及委員會會議全程錄影和新竹市公投法等案件，不管是資深及新進議員都對提案詳加提問，展現對案件的熱誠度。

新竹市議會議長許修睿表示，這是第10屆市議會召開首場臨時會，也是本屆市議員第一次開會，因此讓各議員充分表達意見，未來針對議員的疑問及需要的文件，也要求市府應立即提供，供市議員參閱。

新竹市議會今早審議提案，市府提案有14案、市議會法規案有3案，其中無黨籍市議員田雅芳認為市府對市議員要求提供的案件都遲未回覆，甚至要求以公文書反應，認為是不尊重議員，對市府所提案件皆有意見，導致市議會審議提案進度緩慢，到中午才完成市府提案審查。

接著進行市議會法規案的審查，其中引發市議員討論的提案包括市議會大會會議實況應透過網路及電視全程直播，大會及委員會會議應全程錄影，並於會議後15日將影音檔公佈網站至少5年，對此案件，包括時代力量市議員林彥甫等人認為各委員會開會也應全程直播，才能讓無法參與討論的市議會可以了解，但國民黨市議員林耕仁認為要不要直播，可授權各委員會主席決定。

但市議員鄭成光認為，既然要直播就不要分大會或委員會，如此才能達到完全透明，經市議會多方討論後，此案依原案照案通過，將從明年1月起施行。

另頗具關鍵的新竹市公民投票法，經市議員多方討論後，也三讀通過，這將是中央公投法修正後，地方政府第一個依母法修正後通過公投法的縣市，具象徵意義。

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