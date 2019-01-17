同為《壹週刊》寫稿 卸任的阿扁領得可能比在任的管爺多

2019-01-17 18:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大校長管中閔在政務官任內，以匿名方式在《壹週刊》寫社論，每年領取65萬元，監察院前天通過彈劾。監察院公佈的彈劾文意外揭露，前總統陳水扁2011年於台北監獄服刑期間，每週固定為《壹週刊》撰寫專欄，稿費每篇約2萬元的行情，並推論若以每週固定1篇、1年52週為計，管中閔平均每篇稿費約1.25萬元，比阿扁還少。

監察院三度約詢管，管先後以「開刀眼睛痛」、「剛收到通知要上任台大校長」、「要準備上任」等理由請假。因此彈劾文表示，參考陳水扁2011年於台北監獄服刑期間，每週固定為《壹週刊》撰寫專欄，稿費每篇約2萬元之行情，認定管縱使比照陳水扁的身價以每篇2萬元稿費計算，其每年既固定領取65萬元稿費，至少須撰寫32篇社論。

彈劾文說，若以每週固定1篇、1年52週為計，平均稿費又恰巧為1.25萬元之完整數字；據此推算管每年為《壹週刊》撰寫社論篇數，應在32至52篇之譜。

彈劾文表示，銓敘部函釋，「不妨礙其工作與本職之性質或尊嚴」或「不涉職務之事務」時，得予兼職，但仍限於「偶一為之」，「非經常、固定」、「賺取薄利」等要件。管中閔在《壹週刊》每年領取65萬元、每月5萬元，不僅固定給付，且酬勞亦非微薄，更是「軍公教人員兼職費支給要點」及「軍公教人員兼職費支給表」所定法定兼職每月支領上限8000元或8500元的6倍有餘。

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