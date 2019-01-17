管中閔兼職連環爆 監院下月公布／台經院年付4、50萬 勇源基金會30萬 管均未報備

2019-01-17 08:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大校長管中閔在政務官任內匿名替週刊定期撰稿，監察院認定違法兼職而予以彈劾，監院下月出爐的調查報告中，更將詳細列出其兼職情況。據了解，管的兼職可說是五花八門，粗估管在台大擔任教授期間，本職年薪約200萬元、平均兼職年收入也達200萬元，年收入約400萬元，令人稱羨。

任台大教授年收400萬 兼職佔一半

管被陸續揭露的兼職，包括在《壹週刊》匿名寫評論、政大、中山、中央及暨南大學等校兼任講座教授等。另在台經院也有兼職，台經院1年支付管40、50萬元，但管並未向台大報備。

此外，管中閔2007年左右，在中研院任職期間，未獲中研院許可，就在勇源教育發展基金會兼任有酬顧問。根據國稅局資料，1年約領30元的薪水。

管中閔去年在台大校長遴選爭議中，爆出曾在中國廈門大學兼職，監院原本是調查台大校長管中閔赴中兼職案，但從管的報稅資料，卻發現他有更多國內兼職。其中，管中閔在政務官期間於《壹週刊》固定領薪撰寫社論，獲取每月約5萬元、每年約65萬元固定稿費報酬，前天已遭監察院彈劾。

監察院最快下月公佈管兼職的調查報告，不過，有些兼職都已超過10年追溯期，有些則是管任職於台大教授期間，未有行政職，因此無法依照「公務人員服務法」處理。

4大學兼任講座 僅呈報1校

據了解，管在中研院經濟所長、研究員任內，於政大、中山、中央及暨南大學等4校兼任講座教授，並支領薪水，光是政大每年平均支付管約24萬元。但僅有中山大學的兼職，管事先呈報中研院核准，其餘3校並未報備。

與國泰金產學合作 最多年拿200萬

據指出，管中閔從2009年開始，在擔任政務委員、國發會主委前後，有長達近10年的時間，一直與國泰金有產學合作計畫，卻只有第1年報給台大簽核，之後從政務官回任台大後，雙方又恢復合作關係，也未向校方報備。管從國泰金1年最多拿到近200萬元，但此部分僅違反台大校內規定而已。

監察院調查管中閔兼職情況

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