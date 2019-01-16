不讓KMT當敗家子！ 黨產會：帛琉大飯店股權應收歸國有

2019-01-16 18:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨中投公司轉投資的帛琉大飯店近年經營不善，去年向行政院黨產會申請出售被打槍駁回後，國民黨今日質疑黨產會去年赴人去帛琉大飯店是「假考察、真觀光」；對此，黨產會今日強調，國民黨持有帛琉大飯店80%股權，因中投已被認定附隨組織及命移轉國有，帛琉大飯店股權也應收歸國有。

據了解，黨產會在前年已認定中央投資公司為國民黨附隨組織，對名下財產祭出移轉國有處分；國民黨不服提行政訴訟，目前雙方正訴訟，相關不當黨產未來將收歸國有。

黨產會發言人施錦芳表示，去年8月帛琉大飯店舉辦慶祝開幕20週年活動，中投公司更早之前有發文要申請出售帛琉大飯店，而國民黨持有高達帛琉大飯店80%股權，黨產會去年不准國民黨出售。

根據中投公司函文提及，「營收已逐年大幅衰退，更需再投入大筆資本支出進行建物及機械設備之維護與整修汰換，經營風險與日俱增，倘不即時標售處分帛琉大飯店股權，客觀上勢必面臨帛琉大飯店之財產價值劇烈減損...」

中投公司函文更提到，「業經中投公司檢送相關說明資料詳細說明中投BVI標售處分帛琉大飯店之必要性，詎黨產會並未親赴帛琉共和國實地考察，檢視帛琉大飯店結構不佳、設施老舊，以及審查財務財報等資料....」

施錦芳指出，中投公司後來又發文來黨產會，質疑黨產會沒派人去帛琉實地考察不了解狀況，就決定不讓他們賣飯店，所以黨產會才會派二名研究員至帛琉考察，並非是去帛琉觀光，而是去調查國民黨海外黨產。

此外，據調查，帛琉大飯店目前市值約6億元，國民黨多年曾在報紙刊登廣告要出售帛琉大飯店，一度傳出有中國企業接手收購；而中投被認定附隨組織後，中投一直有意出售飯店。

對此，黨產會委員表示，經會內同仁去年實地訪查，得知帛琉大飯店的營運狀況，並非嚴重不佳，帛琉大飯店總經理也有出面向黨產會簡報經營狀況，對方不贊成飯店被賣掉。

委員指出，帛琉是台灣的少數僅存邦交國，同仁去帛琉大使館訪談，得知我國駐帛琉大使也反對賣飯店，因為這樣會嚴重損害台帛邦交，那間飯店是世界少數還能在外國掛著中華民國國旗的飯店。

「經營不善就要賣掉，這什麼敗家子！」委員批評，如果飯店被國民黨賣給中資，最後外面旗桿恐被改掛五星旗，將衝擊台帛兩國外交，當年國民黨是配合國家政策興建帛琉大飯店，後來終於與帛琉建交，今天經營不佳就要賣掉，「是不是改天連台灣也要賣掉？」

委員提及，帛琉大飯店是帛琉共和國屬一屬二的飯店，位於當地鬧區，亦是知名地標，收歸國有有利鞏固外交關係，所以去年駁回國民黨出售申請案。

委員也說，至於中投董事長陳樹去年還跟黨產會同仁坐同一班機去帛琉，國民黨在那質疑黨產會是去觀光，根本搞不清楚狀況，蓄意抹黑。

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