砲轟口譯哥引發綠營選民不滿 王世堅解釋原因...

2019-01-16 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕「口譯哥」趙怡翔被赴駐美代表處擔任政治組長，引來外界質疑空降，民進黨台北市議員王世堅則砲口對內，除要外交部長吳釗燮「踹共」，14日更指趙怡翔「得了便宜還賣乖」、「天子」，相關言論引發綠營支持者不滿，還有網友要他「閉嘴」。對此，王世堅出面解釋，他是希望民進黨不要重蹈國民黨犯的錯誤。

王世堅近日砲轟，吳釗燮聘用趙怡翔至駐美代表處，「錯了就是錯了，不要再硬凹了」，還說自己辦公室助理月薪才3.3萬元，質疑趙怡翔比照9職等敘薪，「誰房屋津貼有60K？」他也呼籲，趙怡翔不要和台北市長柯文哲學習，「得了便宜還賣乖」。

王世堅的言論引起不少綠營選民不滿，批評王世堅砲口對內，更有網友直接到綠委鄭運鵬臉書投訴，「可以請王世堅閉嘴了嗎？有關他對於口譯哥的評論，我很不滿意」、「恰吉閉嘴拜託」，對此鄭運鵬無奈指出，「他就是這種個性」。

據《三立新聞網》報導，對此王世堅表示，這幾天從早到晚服務處、議會辦公室，通通是打來罵他的電話，他認為口譯哥操作很成功，強調自己敢做敢當，並酸柯文哲就是敢做不敢當的傢伙。

對於口譯哥的批評，王世堅認為，晉用任何官員，一要用客觀的國家機制做標準，二則是要顧及到人民的感受，認為口譯哥前幾天在臉書發文討拍，「你是在跟誰訴苦？你這就是得了便宜又賣乖」。

「這種胡亂晉用自己人就是從國民黨開啟的。」王世堅話鋒一轉指出，前總統馬英九是台灣第一個黑官，他擔任總統府第一局副局長是沒有通過國家考試，事後才用特考補通過。王世堅強調，濫用破壞國家文官體制是國民黨起頭，他單純是希望民進黨執政「不要重蹈國民黨錯誤的覆轍」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/