管中閔政務官任內寫的評論文章 還大讚國發會主委

2019-01-15 19:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天針對台大校長管中閔在擔任政務官期間違法兼職，以7比4通過彈劾案。根據調查，管中閔為《壹週刊》匿名寫社論長達7年，獲取400萬元報酬，其中在政務官任內的稿費共計190萬元，已違法「公務員服務法」禁止兼職規定，將移送司法院公務員懲戒委員會。

監委蔡崇義說，由於監院三度約詢管中閔，管都請假未到，因此管並未直接勾選哪幾篇評論是他撰寫的，不過，管回給監院的說明，稱長期寫的都和經濟方面政策有關，因此合理推論有關經濟的評論多由管中閔所撰寫。

監委王幼玲指出，提案委員針對管中閔兼任期間，針對《壹週刊》撰寫「壹看法」、「壹觀點」、「壹評論」專欄進行整理，例如「亞太自貿協定向前衝」、「寄希望於國發會」、「區域自貿協定仍是當務之急」，都是管中閔當時業務範圍；此外還包括「自由經濟示範區不等同服貿」、「台灣經濟深沈隱憂」、「服貿協議強行闖關後遺症大」、「金管會主委賣力射箭」、「中國國際經濟逐漸佈局」等。

王幼玲提到，其中一篇「亞太經合會中的台灣身影」是在2014年11月27日，經比對，當時就是管中閔代表台灣出席亞太經合會。

據了解，當時的評論文章還包括「經濟復甦央行有責」、「拼經濟不靠稻草人」等為題的內容，批評時任央行總裁彭淮南，而「寄希望於國發會」文章中，則稱讚國發會主委，還要當時的總統馬英九、行政院長江宜樺充分授權與大力支持國發會主委。

對於彈劾管中閔，在馬政府提名監委人數優勢下，提案監委原不太樂觀，不過，今天有2名「馬系」監委請假，情勢意外逆轉，出席的11名監委中，6名蔡政府提名的監委，5名「馬系」監委，其中「馬系」監委方萬富投票支持彈劾。

贊成彈劾的監委包括陳師孟、田秋堇、方萬富、林盛豐、瓦歷斯貝林、張武修、楊芳婉；反對彈劾者為王美玉、劉德勳、章仁香、江明蒼。

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