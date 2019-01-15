智庫土地租約年底到期 國民黨爭取續租

2019-01-15 17:48

〔記者施曉光／台北報導〕位於台北市杭州南路的國民黨智庫「國家政策研究基金會」，長期以來土地是向國產局承租，租約今年底將到期，國民黨行管會主委邱大展今日證實，智庫已向國產局洽談續租。至於若續租不成該如何？邱大展不願透露，只說如果民進黨政府連國民黨智庫都要消滅，就看台灣老百姓會怎麼看。

國民黨智庫位於台北市中正區杭州南路一段16號，是地上7層、地下2層的獨棟辦公大樓，地上權屬於國民黨所有，但土地為國有財產局所有，30多年來以承租國有地方式使用，基地面積七百多平方公尺。

邱大展指出，該國有地由國民黨承租，交由智庫使用，租約十年一期，目前年租金要幾百萬元，租約今年底將屆滿，國民黨希望能再續租，並由智庫方面洽談中。

對於如果國產局不再續租土地怎麼辦？邱大展不願多談，只說「民進黨如果連智庫都要消滅的話，那就看台灣老百姓怎麼看哪﹗」、「到時候再看著辦，怎麼知道民進黨在想什麼。」

他還說，黨產會就是希望把國民黨所有財產全部充公，「它最好希望國民黨全部都到馬路上辦公最好﹗掃地出門最好﹗」

另有黨內人士指出，如果民進黨政府故意不續租土地，國民黨可以抗議，因為原承租戶本來就有優先權，這是一般常理，除非當初合約內容明定沒有優先權。

這位人士還說，不排除國有財產局可能以土地要做其他公共用途為由，拒絕續租，如果走到這一步，未來會有一番拉鋸，國民黨可以向法院提起訴訟。

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