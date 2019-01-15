2020總統候選人是誰？ 羅文嘉說「她」無人可取代

2019-01-15 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、前中研院院長李遠哲4人，本月初在平面媒體發公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。對此，民進黨新任黨秘書長羅文嘉說，蔡英文是民進黨下一任總統選舉的當然候選人，不認為現在有任何人可以取代她。

羅文嘉14日接受政論節目《政經看民視》專訪時表示，選舉過後他一直認為蔡英文是民進黨繼續競選下任總統的當然候選人，雖然選舉結果輸，可是他認為蔡是最合適人選，但是經過選舉敗後的1個月種種現象、作為或反省，很多人和他一樣產生問號，但他認為現在還沒有人可以取代蔡英文。

對於民進黨主席卓榮泰邀請羅文嘉擔任黨秘書長的過程，羅文嘉透露，他曾問過卓榮泰。這件事有沒有跟蔡總統報告，對此卓榮泰說，「這是我的決定權限，不需要事前做報告。」羅文嘉當他答應時回說，「我認為我既然答應了，你還是要跟蔡總統講一聲，這是基本的禮貌，如果蔡總統有任何保留或意見，我今天答應的事情就當作沒有發生。」

羅文嘉認為，黨有黨的立場、角色及存在價值，任何一屆總統或當選人都有任期結束或更換的時候，但黨會一直存在，「既然扮演黨主席或秘書長的角色，我們要站在黨的價值跟長遠利益來思考。」

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