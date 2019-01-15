吳敦義出招 週刊爆揪團帶藍15首長赴中參加國共論壇

2019-01-15 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨九合一選舉大勝後，主席吳敦義的動向受關注，吳日前邀請15位藍營縣市長開「便當會」，談兩岸城市交流，被視為拉攏地方諸侯，為大選鋪路。週刊報導，國民黨內各陣營動作頻頻，吳敦義積極布局，尋求在5月20日赴中管制3年期滿後，揪團帶15名縣市長到中國參加國共論壇。

吳敦義為卸任副總統，依國家機密保護法規定，卸任後3年內，若要赴中國須經總統府同意，否則不得前往；吳敦義的3年管制期到今年5月20日期滿，不用再經總統府同意。

《鏡週刊》報導，有藍營人士透露，選後吳敦義一方面尋求「地方包圍中央」打經濟牌，向執政黨展現藍營的兩岸管道，一方面也可藉此宣示地位，在初選取得有利位置。

報導提到，中國國台辦在去年選舉後，透過苗栗縣長徐耀昌與國民黨高層接觸，希望以過去藍8縣市首長訪中模式，促成15名藍營縣市長訪中，因此徐耀昌建議黨中央舉辦便當會，探詢縣市長的意見。

國共論壇已停辦2年，吳敦義透過國民黨大陸事務部主任周繼祥與中國方面接觸，盼今年520管制期滿後，重新舉辦國共論壇，由吳率領縣市首長參加，並確立其兩岸論述。不過因吳敦義一再重申馬英九時期的九二共識、一中各表，目前北京的態度尚未明朗。

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