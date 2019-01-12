為民進黨守住台北立委補選 卓榮泰下令總動員

2019-01-12 16:47

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今天出席台北市議員阮昭雄舉辦的新春感恩茶會，向基層黨員喊話，民進黨已經沒有內部無謂紛爭的本錢，下令全台北市議員總動員，一定要在1月27日的台北立委補選投票日，保住這席士林、大同選區立委席次。

卓榮泰下午出席在台北市議會舉辦的阮昭雄新春感恩茶會，一開口致詞，就先與基層黨員敘舊、打招呼，笑稱過去一陣子一直在找工作，最近終於找到工作了，所以要來跟大家報告。

卓榮泰隨後話鋒一轉，強調他第一件要做的事情，就是找回所有民進黨的老朋友，因為他覺得民主進步黨在經過去年11月24日選舉失敗後，內部已經沒有能力、沒有本錢再做無謂的紛爭，他常說，如果內部的力量一分為二，就等於外部的挑戰加一倍，因為力量減少，所有任何的好朋友都要找回來，所有的努力也是為了尋找、培養更多的新朋友。

卓榮泰說，他期待經過黨的改造後，真正給社會看到民主進步黨有在檢討改變，有清楚的方向、有正確的決定，所以，他會一步一步從黨的人士做調整、對黨的政策論述做加強，而未來有一個很重要的關卡，就是1月27日的台北市士林、大同區立委補選，這一席是姚文智留下來的，無論如何都要守住，「如果這時保不住，我就會兩肋插刀，現在已經插一根了，會再插第二根，但是若保住，就會像打一劑強心針一樣。」

卓榮泰也評估，這場選舉只是補選，投票率一定不高，所以一定要投入全部力量，因為過幾天，他就會要求所有台北市議員，不論是哪個選區，都要全心投入這席立委補選。

卓榮泰還說，他要拜託大家，共同為黨完成這個任務，將這席立委留下，代表經過去年11月24日敗選後，黨還有氣力、動力將最偉大的信念留在手頭，所以一定要全台北市總動員、聯合作戰，把台北市當作最重要的選區，共同贏得選戰。

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