白冰冰擅剪作品爆眾怒回這句話 網友怒轟：吃相難看

2019-01-12 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕藝人白冰冰砸50萬替高雄拍攝的MV《來去高雄》在9日上線，卻遭抓包她擅剪已故導演齊柏林遺作及5部宣傳高雄觀光的舊片，引起不小批評。對此，白冰冰11日錄除夕節目時表示，會發生這種事是因為她認為「台灣人有個眉角是她所疏忽的」。但這番說法卻遭網友砲轟，「吃相真難看」。

白冰冰拍攝《來去高雄》MV9日上線後，陸續被抓包她擅剪已故導演齊柏林遺作及5部宣傳高雄觀光的舊片；高雄市觀光局長潘恆旭10日則回應稱，齊柏林的影片是高雄的公共財，觀光局無償授權給白冰冰使用，但製作《飛閱高雄》紀錄片的「台灣阿布電影」公司卻發聲明強調，「不希望任何人、用任何形式，擷取部分片段播出部分的影像，並且運用在其他的影片或以重製成其他影片」。表明反對白冰冰拍攝的MV這樣剪接原片。

對此，白冰冰11日錄除夕節目《2019超級華人風雲大賞》時表示：「有跟阿布電影公司董事長達成一個很棒的協議。」指出已達成和解。她說知道版權很重要，「使用前詳細看過齊柏林大師的合約內容，那時是完全授權給高雄市政府，所以她和高雄市政府都以為沒問題。」但也認為台灣人有個眉角是她所疏忽的，「我們忘記去致意、打個招呼」，才引發這個爭議。

但白冰冰這番說法卻遭PTT網友砲轟，留言「吃相真難看」、「不要盜人作品是台灣人眉角？」、「好笑勒拿人家東西直接用還不覺得自己有錯！！」、「那這樣不對 妳並沒有承認錯 反而還怪齊導的公司」、「這跟什麼眉角有三小關係？？這樣講是在酸齊導還是酸電影公司！？得了便宜還賣乖的的XX」、「原來中國人的眉角就是不打招呼喔 難怪都隨地大小便」、「說這話就是欠人噓的」。

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