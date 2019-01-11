獨家》蘇貞昌與鄭麗君見面1小時 強力慰留

2019-01-11 20:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕賴清德今天（11日）早上提出內閣總辭之後，文化部長鄭麗君於臉書丟出震撼彈，表達離開政府團隊的意願，據透露，即將接任閣揆的蘇貞昌今晚與鄭麗君見面深談近1小時，強力慰留鄭麗君，鄭麗君鬆口說，「會再跟院長報告，下次再談」。不過，親近鄭麗君人士指出，鄭麗君在賴清德任閣揆時已經多次請辭，今天上午又直接發臉書說要離開政府團隊，應是辭意甚堅。

行政院長賴清德今天宣布內閣總辭，現任文化部長鄭麗君在臉書發文說，自己其實去年底就請辭兩次，這次離開文化部長一職的同時，也決定要離開政府團隊、回到民間，頗令外界驚訝。藝文界、電影界紛紛表達惋惜，國家表演藝術中心董事長朱宗慶認為，若鄭麗君此時離開，是台灣文化藝術發展一大損失。知名製片葉如芬也在臉書寫道：「唯一聽得懂我們電影人的問題的部長。」

立法院副院長蔡其昌今天也公開建議，蘇貞昌應該要留人，鄭麗君是內閣中評價數一數二的部長，也沒意識形態，文化部運作穩定，是一位很適任的部長。

據了解，蘇貞昌今晚約鄭麗君見面近1小時，強力表達希望鄭麗君能夠留任的態度，希望她再想想看。而鄭麗君則是趕著要赴剛卸任行政院長的賴清德晚宴，只說她「會再跟院長報告」，看似有留任機會。

不過，親近鄭麗君人士指出，雙方會面時間較緊，鄭麗君有感受到蘇貞昌的認真，因此，她也希望能找完整時間，再向蘇貞昌談談自己的想法。

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