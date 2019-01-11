丁守中的律師：法官驗票態度不積極

2019-01-11 18:01

〔記者張文川／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中落選後，提起「選舉無效之訴」，台北地院今天開庭，丁守中的律師團聲請重新勘驗全部選舉人名冊，律師王寶蒞指出，重新計票（驗票）時有些法官認為是來「算票」的，態度不是很積極，以致有些選票有沒有違法，沒有記載得很清楚，所以要重新勘驗全部的選舉人名冊。合議庭日後將評議決定是否准許。

丁的律師王炳人則是解釋，之前開庭時說投票日應24小時都能投票，不是真的主張應24小時都可投票，而是假設性的前提，因為中選會公投綁大選，以致投票時間不足，合理的投票時間是24小時，不是主張全天都能投，而是要用來反駁中選會在投票日當天才發新聞稿公告下午4點投票截止時間前到達投開票所的選民仍可繼續排隊投票的做法。

丁的律師團當庭提出聲請，請求傳喚2位專家證人進行法律鑑定，包括曾批評太陽花學運、也曾在國民黨換柱風波時出面挺柱的文化大學政治系教授楊泰順；另一位是中正大學法學院教授黃俊杰，黃俊杰曾是前年10月黨產會的救國團聽證會，擔任救國團所邀請的聽證學者。

丁守中希望楊、黃2學者能對於中選會一邊投票、一邊開票的做法，是否違法違憲、是否違反秘密投票原則、選舉公平公正原則，提供法學意見。

中選會代表唐效鈞表示，法官先前曾詢問對於法律鑑定建議專家名單的意見，中選會的初步意見是，中選會和北市選委會負責辦理選務，卻要自己找專家來鑑定自己辦理的選務，乍聽之下不知如何反應，若法官仍認為有鑑定的必要，中選會近日會補送建議學者名單。

北市選委會的律師盧柏岑則認為，投開票是以投開票所為單位，投票完畢立即開票，是依據選罷法57條第5項、施行細則37條的規定，丁陣營主張應全部投開票所都投完票後，再一起開票，就算有學者對現制做法有意見，但個人意見並非現行法令規定的做法，而適用法律是法官的職權，無須再請學者來說明不合現行法令的意見主張，沒必要鑑定。

丁的律師團並聲請調閱各投開票所外、走廊的監視器畫面，以證明下午4點以後還在排隊等投票的選民有沒有在滑手機，以及有沒有人4點後才到達的人插隊或加入排隊。

但北選會律師盧柏岑認為，這2件事都不是本件違法辦理選務的事實，且先前在丁聲請保全證據時，法官已發函各校調取各投開票所的學校教室內外監視器畫面，很多學校都已回函表示教室內外和走廊都沒有安裝監視器，是否有再次調取的必要，請法官審酌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/